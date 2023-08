Netflix ha diffuso online il teaser trailer di The killer, il nuovo film di David Fincher basato su una sceneggiatura di Andrew Kevin Walker che vede nel cast Michael Fassbender nei panni del protagonista.

Lo trovate nella parte superiore di questa pagina.

La logline descrive così il film:

Dopo un tragico incarico quasi fallito un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all’uomo internazionale che crede non sia affatto personale.

The killer sarà in concorso al Festival di Venezia (L’ELENCO DEI FILM IN CONCORSO E NON).

FONTE: YouTube

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate