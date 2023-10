Killers of the Flower Moon

La Paramout continua a sfornare materiali promozionali su Killers of the Flower Moon, la nuova pellicola diretta da Martin Scorsese, oramai a cadenza giornaliera.

Qui in alto potete ammirare una clip in cui si dibatte sui sentimenti del personaggio di Leonardo DiCaprio nei confronti di quello di Lily Gladstone.

A seguire, invece, una featurette incentrata sulle “vere voci”:

Killers of the Flower Moon uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale. In futuro, poi, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

BadTaste è anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili