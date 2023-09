Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon, la sinossi e i dati di produzione

Un cast stellare con i premi Oscar® Robert De Niro e Leonardo DiCaprio per un thriller basato su una vicenda realmente accaduta negli anni Venti, nel crepuscolo del Vecchio West, passata alla storia con il nome di “regno del terrore”, quando decine di membri Osage furono assassinati in circostanze misteriose dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre, che li aveva resi da un giorno all’altro immensamente ricchi.

Gli Osage divennero oggetto di interesse, manipolazione, inganno e infine di una violenza oscura e brutale, tanto che nel 1923 l’FBI creò una squadra speciale per avviare un’indagine. Una storia americana di crimini a sfondo razzista che esplora il passato e il presente della nazione.

Tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è un film epico: una storia d’amore e tradimenti, delitti e misteri in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Fra i protagonisti anche Lily Gladstone, apprezzata a Cannes per la sua interpretazione, il candidato all’Oscar® Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.

Diretto da Martin Scorsese e scritto da Scorsese con il premio Oscar®Eric Roth, Killers of the Flower Moon è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way. I produttori sono Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer e Niels Juul produttori esecutivi.

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

