Con l’annuncio della lineup del Festival di Cannes è uscito un nuovo teaser di Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos che riunisce ancora una volta il regista di La Favorita e Povere creature! con Emma Stone.

Nello spot, che dura una trentina di secondi, vediamo l’attrice premio Oscar scatenarsi in un ballo mentre scorrono anche i volti di altri membri del cast come Willem Dafoe, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

La pellicola sarà in un numero limitato di cinema statunitensi a partire dal 21 giugno dopo la presentazione a Cannes.

Kinds of Kindness – La trama

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

La sceneggiatura originale è scritta da Lanthimos e Efthimis Filippou, segnando così la loro quinta collaborazione (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth, Alps).

