Ci siamo: tra pochi giorni, dopo il lancio al Festival di Cannes, Kinds of Kindness arriverà al cinema, e per la precisione il 6 giugno.

Ecco quindi che il nuovo film di Yorgos Lanthimos si mostra in un ultimo trailer che potete vedere qui sopra!

Nel cast, ricordiamo, figurano Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Hunter Schafer, Mamoudou Athie.

Kinds of Kindness: la trama

Kinds of Kindness è una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un’altra persona; e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.

Searchlight Pictures presenta Kinds of Kindness, diretto dal candidato all’Academy Award® Yorgos Lanthimos. Il film vede protagonista la due volte vincitrice del Premio Oscar® Emma Stone, insieme al candidato all’Academy Award® Jesse Plemons, al candidato all’Academy Award® Willem Dafoe, Margaret Qualley, alla candidata all’Academy Award® Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. La sceneggiatura originale è scritta da Lanthimos e Efthimis Filippou, segnando così la loro quinta collaborazione (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro, Dogtooth, Alps). Il film è prodotto da Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos e Kasia Malipan.

