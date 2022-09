La Universal ha diffuso online il primo trailer di Knock at the Cabin, il nuovo film di M. Night Shyamalan in arrivo a febbraio 2023 tratto da un romanzo di Paul Tremblay.

Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina.

A seguire potete anche leggere la nostra traduzione della sinossi del nuovo lungometraggio diretto dal regista de Il sesto senso e The Village M. Night Shyamalan:

Mentre si trovano in vacanza in una remota baita, una ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse. Con una possibilità di accesso al mondo esterno molto limitata, la famiglia si ritroverà a dover decidere a cosa credere prima che tutto vada perduto.

Nel cast di Knock at the Cabin, il nuovo film di Shyamalan, troviamo: Dave Bautista (Dune, il franchise di Guardiani della Galassia,), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Old), l’esordiente Kristen Cui, Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e Rupert Grint (Servant, Harry Potter).

Knock at the Cabin è scritto, diretto e prodotto da M . Night Shyamalan dal libro “La casa alla fine del mondo” di Paul Tremblay e verrà distribuito nei cinema dalla Universal Pictures a partire dall’anno prossimo, il 3 febbraio 2023.

Cosa ne pensate e quanto attendete questa nuova creazione cinematografica dell’acclamato regista? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qui di seguito!

