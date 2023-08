Gabriele Niola ha intervistato Justin Simien, regista de La casa dei fantasmi, al cinema dal 23 agosto grazie a Disney. Simien ci ha parlato del suo lavoro nel portare sul grande schermo una delle attrazioni più amate e famose di Disneyland, parco dove lui stesso ha lavorato in passato…

Sottotitoli a cura di Aleksandra Daszkilewicz

Ispirato alla classica attrazione del parco a tema, il film Walt Disney Pictures La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali.

Diretto da Justin Simien (Bad Hair, Dear White People) da una sceneggiatura di Katie Dippold (Corpi da reato, Ghostbusters), il film è interpretato da un cast comico d’eccezione che include LaKeith Stanfield (Cena con delitto – Knives Out), Tiffany Haddish (Bad Trip), Owen Wilson (Loki), Danny DeVito (Jumanji: The Next Level), Rosario Dawson (Zombieland – Doppio colpo), Chase W. Dillon (La ferrovia sotterranea), Dan Levy (Schitt’s Creek),con i vincitori dell’Academy Award® Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once) e Jared Leto (House of Gucci).