Francesco Alò ci parla di La erección de Toribio Bardelli, il film di Adrián Saba con Gustavo Bueno, Gisela Ponce de León, Rodrigo Sánchez Patiño, Michele Abascal, Lucélia Santos, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

LA ERECCION DE TORIBIO BARDELLI: LA TRAMA

Nel corso di due notti, Toribio Bardelli, vedovo di una moglie che lo ha tradito per anni, messo di fronte alla sua impotenza sessuale e alla mortalità, fa un bilancio della sua vita e si confronta con i figli – Luz, che ha una relazione con il direttore della rivista per cui scrive; Sara, non vedente e disoccupata; Silvester, attore alcolizzato che ha subito un trapianto di cuore – tutti alla ricerca della loro identità dopo la perdita della madre.

