Francesco Alò ci parla di La morte è un problema dei vivi, il film di Teemu Nikki con Pekka Strang, Jari Virman, Elina Knihtila, Hannamaija Nikander, Pihla Penttinen, Iivo Tuuri presentato alla Festa del Cinema di Roma.

LA MORTE È UN PROBLEMA DEI VIVI, LA TRAMA

Risto e Arto, i due autisti di carri funebri più economici sul mercato, stanno assistendo al crollo delle loro vite. Risto è dipendente dal gioco d’azzardo e in crisi con la moglie. Arto ha da poco scoperto di essere nato con l’85% del cervello in meno rispetto alla media, e per questo è stato abbandonato da tutti. Risto, l’uomo senza cuore, e Arto, l’uomo senza cervello, si ritrovano a mettere in gioco tutto per riconquistare ciò che hanno perduto.

