Il team di Corridor Crew ha realizzato un nuovo video incentrato sui VFX di alcuni film, commentati da esperti del settore. Nell’ultimo episodio, tra le altre cose, sentiamo anche un commento relativo agli effetti speciali di, film del 2001 diretto da Stephen Sommers.

Alex Laurant, responsabile dei VFX di film come Salvate il soldato Ryan, Minority Report e di La Mummia – Il ritorno, ha proprio avuto modo di parlare degli effetti non proprio riuscitissimi di quest’ultimo progetto, soprattutto in relazione al lavoro fatto sul Re Scorpione:

Come molti effetti del periodo degli anni ’90 non possiamo aspettarci di guardare indietro e aspettarci che siano all’altezza di quelli moderni.

Laurant ha poi indicato un punto critico relativo al Re Scorpione, ovvero il volto:

[..] se ricordo bene che ci impegnammo con una tecnica per catturare le espressioni facciali che era estremamente sottosviluppata all’epoca. Sapevamo tutti che quello non era all’altezza di ciò che avremmo voluto che fosse.

Potete vedere tutto il video nella parte superiore della pagina.

Qua sotto potete leggere invece la descrizione ufficiale di La Mummia – Il ritorno:

Dai creatori de La Mummia, arriva il film d’avventura di maggior successo di tutti i tempi: due ore di puro intrattenimento e di stupefacenti effetti speciali. Una serie di eventi fanno sì che Imhotep si risvegli dal suo sonno eterno. La Mummia fa così ritorno sulla terra, decisa a restare per sempre immortale. Ma una forza ancora maggiore, proveniente dai più misteriosi rituali dell’Antico Egitto, sta per essere sprigionata. Quando queste due forze si scontreranno, il destino del mondo sarà appeso ad un filo e gli O’Connell (Brendan Fraser e Rachel Weisz), in lotta contro il tempo, dovranno salvare il mondo dalla malvagità e dalla catastrofe.

