La Universal ha diffuso in rete il trailer italiano di, nuovo film diretto da(Il Caso Spotlight) e prodotto dalla Participant Media con protagonisti(Benvenuti a Zombieland).

Co-scritto da McCarthy insieme a Thomas Bidegain e Noé Debré, il film segue la storia di Bill Baker (Damon), un uomo dell’Oklahoma che lavora nel mondo petrolifero che si reca a Marsiglia e scopre che sua figlia è stata incarcerata per un omicidio che dice di non avere commesso. Bill cercherà in tutti i modi di scagionare la figlia, e durante il suo percorso stringerà un’amicizia con una donna francese e rafforzerà il rapporto con la figlia, intraprendendo un viaggio personale alla scoperta di un nuovo e più ampio senso di appartenenza nel mondo.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 30 luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale del film:

Un operaio dell’industria petrolifera, interpretato da Damon, parte dall’Oklahoma alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, finita in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso. Messo alla prova dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, Bill rende la battaglia per la libertà della figlia la propria missione. Durante questo percorso, sviluppa un’amicizia con una donna locale e la sua piccola bambina, che lo porterà ad allargare il proprio sguardo e a scoprire un nuovo e inatteso senso di empatia con il resto del mondo.

Il film è stato diretto da Tom McCarthy (Il Caso Spotlight) ed ha per protagonisti Matt Damon, Abigail Breslin (Benvenuti a Zombieland) e Camille Cotin (Chiami il mio agente).

FONTE: Universal