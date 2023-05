C’è molta curiosità sull’edizione italiana de La Sirenetta: nel remake live-action del classico Disney saranno infatti presenti, oltre ad alcuni brani inediti, anche le nuove versioni delle canzoni originali. Oggi è arrivata online una clip in cui possiamo ascoltare un estratto di Part of Your World, che in Italiano si intitolava originariamente semplicemente La Sirenetta (e che è disponibile integralmente sulle piattaforme streaming).

Nella versione originale uscita qualche giorno fa, ovviamente, la canzone è eseguita da Halle Bailey. In Italiano, invece, è eseguita da Yana_C (la doppiatrice dei dialoghi sarà Sara Labidi) e il testo è quello originale di Ermavilo. Come vi annunciavamo qualche giorno fa, la doppiatrice originale di Ariel, Simona Patitucci, presterà la propria voce a Ursula nel film live action.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

