Un’altra clip in anteprima de La Sirenetta: questa volta si tratta di un’estratto di una scena iconica, quella in cui Ursula canta Poor Unfortunate Souls (da noi si intitola La canzone di Ursula). A cantarla l’attrice Melissa McCarthy, che interpreta la villain nel film di Rob Marshall: nella clip possiamo vedere come la sequenza sia stata ripresa in maniera decisamente pedissequa dal classico animato. In Italia Ursula avrà la voce di Simona Patitucci, trovate la lista con tutti i doppiatori del film in questa pagina.

LEGGI – Le prime reazioni della stampa al film

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

