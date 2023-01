È uscito su Prime Video il 19 gennaio Lamborghini – The Man Behind the Legend, il film di Bobby Moresco con Frank Grillo, Mira Sorvino e Gabriel Byrne. Nel cast anche attori e talent italiani, come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clementino.

Liberamente ispirato al libro “Ferruccio Lamborghini, la Storia Ufficiale”, scritto dal figlio Tonino e pubblicato nel 2016 da Minerva Edizioni, Lamborghini – The man behind the legend è prodotto da Lambo Film, con la produzione esecutiva di ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (produttori Andrea Iervolino e Monika Bacardi) e Notorious Pictures in collaborazione con Prime Video.

LAMBORGHINI: LA TRAMA