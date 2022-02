Si avvicina l’uscita di, il film diretto da Ivan Cotroneo in arrivo su Prime Video in tutto il mondo il 7 aprile. Un trailer ancora non c’è, ma le prime scene hanno fatto il loro debutto nel video di, la canzone ufficiale del film annunciata a gennaio

Il video, diretto da YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), vede alcune scene con la stessa Pausini e Cezara Zeka che interpreta la cantante da adolescente: la ragazza sfoglia degli storyboard che si trasformano in sequenze della pellicola.

Laura Pausini – piacere di conoscerti sarà una sorta di “sliding doors”, e racconterà cosa sarebbe successo se la cantante non avesse vinto il festival di Sanremo nel 1993. “Non faccio l’attrice,” ha spiegato la Pausini durante il Festival di Sanremo, “nel cast ci saranno anche alcuni miei vecchi amici e famigliari, oltre ad attori protagonisti”. Nel film vedremo scorci inediti della sua vita privata e professionale: per raccontare la sua storia, Laura tornerà sui suoi passi, dall’infanzia a tutte le tappe della sua carriera e della quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere la sua vita da popstar.

Il film è nato da un’idea originale di Laura Pausini e da lei scritto assieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, vede la supervisione creativa di Francesca Picozza e la fotografia di Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso). Alla produzione Endemol Shine Italy.