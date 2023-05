Presentato in concorso alla 76 esima edizione del Festival di Cannes, Le retour è il nuovo film di Catherine Corsini con Aïssatou Diallo Sagna, Denis Podalydes, Virginie Ledoyen.

LE RETOUR – LA TRAMA

Khédidja lavora per una ricca famiglia parigina che le offre di prendersi cura dei loro bambini per un’estate in Corsica. Portando con sé le sue due figlie adolescenti, è l’occasione di tornare sull’isola che hanno lasciato 15 anni prima, in circostanze tragiche. Mentre Khédidja lotta con i suoi ricordi, le due ragazze si abbandonano a tutte le tentazioni estive. Cominciano anche a chiedersi del loro passato qui. Mentre lentamente grattano la superficie della storia familiare raccontata dalla loro madre, scoprono chi sono veramente.

