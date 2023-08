In rete è approdato il trailer di LEGO Disney Princess: The Castle Quest, speciale animato che in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ il 18 agosto.

Nell’opera le versioni LEGO di Tiana, Vaiana, Biancaneve, Rapunzel e Ariel vengono trasportate in un misterioso castello. Presto scopriranno che si tratta di un piano malvagio di Gaston per impossessarsi dei regni delle principesse.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.

FONTE: Disney+

