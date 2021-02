Andrà in onda questa sera in esclusiva su Sky, il nuovo film scritto e diretto da Pupi Avati prodotto da Bartleby e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film. Successivamente, sarà disponibile on demand su Sky e in streaming su Now TV.

Liberamente tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, Lei mi parla ancora racconta la storia d’amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore: «Finché morte non vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore come il nostro arriva molto più in là. E il tuo lo sento anche da qui».

Nel cast Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli interpretano Nino e Caterina, insieme a Isabella Ragonese (Caterina da giovane), Lino Musella (Nino da giovane) e Fabrizio Gifuni nei panni dello scrittore Amicangelo. Insieme a loro anche Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi, Gioele Dix, Nicola Nocella, Giulia Elettra Gorietti. La sceneggiatura e il soggetto sono di Pupi e Tommaso Avati.

Qui sopra potete vedere la videorecensione, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio.

LEI MI PARLA ANCORA: LA TRAMA