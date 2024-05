Sarà nei cinema italiani a partire dal 30 maggio L’Esorcismo – Ultimo Atto, l’horror diretto da John Miller con Russell Crowe protagonista.

Nel cast troviamo Russell Crowe, Ryan Simpkins, Chloe Bailey, David Hyde Pierce, Adam Goldberg, Sam Worthington, Tracey Bonner, Marcenae Lynette, Joshua John Miller, Hallie Samuels, Samantha Mathis, Anna Maria Reyer.

L’Esorcismo – Ultimo Atto, la sinossi

Anthony Miller (Russell Crowe) è un attore ormai alla deriva, tormentato dai demoni del suo passato. Quando finalmente ottiene un ruolo da protagonista in un film horror sugli esorcismi, Anthony sembra riprendere contatto con la realtà, ricucendo persino il rapporto complesso con sua figlia adolescente. Durante le riprese, però, inquietanti fenomeni iniziano a susseguirsi sul set del film, trascinando Anthony in un baratro di follia. Scena dopo scena, il comportamento dell’uomo si fa sempre più sinistro, rendendolo una pericolosa minaccia persino per sua figlia.

Quale terrificante mistero aleggia sul set del film e sui suoi protagonisti? Quale oscuro segreto si cela nel passato di Anthony? Ma soprattutto, potrebbe esserci un demone che vuole impossessarsi di lui?

