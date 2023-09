La Universal ha diffuso in rete una featurette che ci accompagna nel dietro le quinte di L’esorcista – il credente (GUARDA IL NUOVO TRAILER), primo film della nuova trilogia targata Blumhouse concepita come vero e proprio sequel del capolavoro di William Friedkin uscito nei cinema nel 1973 in arrivo nelle sale dello stivale il prossimo 5 ottobre.

Trovate il video nella parte superiore della pagina.

L’Esorcista – Il Credente è diretto da David Gordon Green, con una sceneggiatura di Peter Sattler (Camp X-Ray) e dello stesso David Gordon Green, basata su una storia di Scott Teems (Halloween Kills), Danny McBride (trilogia di Halloween) e David Gordon Green, e prende ispirazione dai personaggi creati da William Peter Blatty.

BadTaste è anche su TikTok: seguiteci!

FONTE: Universal

Classifiche consigliate