Samuel Goldwyn Films ha diffuso in rete il trailer di In the land of saints and sinners, progetto diretto da Robert Lorenz con protagonista Liam Neeson.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 29 marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Nel cast troviamo anche Ciarán Hinds, Desmond Eastwood, Conor MacNeill, Kerry Condon e Seamus O’Hara.

La descrizione del lungometraggio:

Il film racconta la storia di un irlandese che deve scegliere tra mantenere segreto il suo vergognoso passato o rivelarlo per proteggere i suoi amici e i suoi vicini dai fuorilegge che sono piombati nel loro tranquillo villaggio costiero.

