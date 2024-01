Netflix ha inaugurato il nuovo anno con il trailer finale di Lift, il primo blockbuster in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2024: si tratta di un action movie diretto da F. Gary Gray (The Italian Job, Straight Outta Compton, Fast & Furious 8) con protagonisti Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Ursula Corberò, Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno e Sam Worthington, che uscirà il 12 gennaio.

LA TRAMA

Una banda internazionale di rapinatori guidata da Cyrus Whitaker (Kevin Hart) cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Alla produzione di Lift troviamo Kevin Hart e Bryan Smiley per Hartbeat; Simon Kinberg e Audrey Chon per Kinberg Genre Films; Matt Reeves e Adam Kassan per 6th & Idaho Motion Picture Company.

