È disponibile su Netflix, il film diretto da Michael Matthews (Five Fingers for Marseilles) e prodotto da Shawn Levy con protagonisti(Maze Runner) e Jessica Henwick. Scritto da Brian Duffield e Matthew Robinson, il film si ambienta in un mondo in cui dei giganteschi mostri hanno preso il controllo del pianeta Terra e un ragazzo decide di avventurarsi sulla superficie per ritrovare la fidanzata del liceo.

LOVE AND MONSTERS: LA TRAMA

Sette anni dopo un’apocalisse di mostri, l’umanità è costretta a vivere in colonie sotterranee. Quando Joel Dawson (Dylan O’Brien) si ricollega via radio con Aimee, la sua ragazza del liceo che vive sulla costa a 130 chilometri di distanza, i sentimenti per lei riemergono. Joel si rende conto di non avere alcun motivo per rimanere sottoterra e nonostante tutti i pericoli presenti sul cammino decide di uscire allo scoperto per seguire il suo vero amore.

