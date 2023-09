Presentato in concorso alla 80 esima edizione del Festival di Venezia, Lubo è un film di Giorgio Diritti con Franz Rogowski, Christophe Sermet, Noémi Besedes.

LUBO: LA TRAMA

Lubo è un nomade, un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell’esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un’invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di portare via i loro tre figli piccoli, che, in quanto Jenisch, sono stati strappati alla famiglia, secondo il programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada (Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse). Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui.

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

Classifiche consigliate