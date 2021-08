Abbiamo visto un teaser trailer, un poster, la censura del poster sue letto il commento di Pedro Almodóvar in materia, ma adesso, sul canale YouTube della Sony Classic, è arrivato online il primo trailer di, la pellicola che sarà il film d’apertura della 78 esima edizione del Festival di Venezia.

Il lungometraggio vede nel cast Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón.

La Warner Bros. si occuperà della distribuzione italiana e porterà la pellicola al cinema il 28 ottobre, in Spagna uscirà il 10 settembre, mentre negli USA nel mese di dicembre. Trovate il filmato promozionale nella parte superiore di questa pagina.

Madres paralelas: la trama

Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un’adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell’ospedale come delle sonnambule.

Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

“Nasco come regista proprio a Venezia nel 1983…” – ha dichiarato il regista all’annuncio che Madres paralelas aprirà Venezia – “…nella sezione Mezzogiorno Mezzanotte. Trentotto anni dopo vengo chiamato a inaugurare la Mostra. Non riesco ad esprimere la gioia, l’onore e quanto questo rappresenti per me senza cadere nell’autocompiacimento. Sono molto grato al festival per questo riconoscimento e spero di esserne all’altezza”.

