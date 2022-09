Marcia su Roma, la video recensione

La video recensione di Marcia su Roma, il film di Mark Cousins scritto da lui assieme a Tony Saccucci e presentato alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia.

Con raro materiale d’archivio e con il suo caratteristico stile narrativo, Mark Cousins racconta l’ascesa del fascismo in Italia e il suo espandersi in Europa negli anni Trenta. In Marcia su Roma, che è al tempo stesso un film saggio e un documento storico, il regista contestualizza la storia osservando il mondo contemporaneo, mostrando un paesaggio politico oggi caratterizzato da un’inquietante estrema destra e un uso manipolatorio dei media.