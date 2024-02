Martin Scorsese e sua figlia Francesca sono i testimonial della nuova campagna pubblicitaria di Squarespace, il colosso per la costruzione e l’hosting di siti web.

I due appariranno in uno spot che verrà proposto durante il Super Bowl del prossimo fine settimana che vedrà contrapposti i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Intanto però, Martin e Francesca Scorsese sono anche nella ricca preview dello spot che è disponibile su YouTube e nella parte superiore di questa pagina.

Nel filmato, il regista premio Oscar per The departed cerca di costruire un sito web con l’aiuto di sua figlia. Pur ammettendo di non essere un grande esperto di fantascienza, le dice che vuole che il suo nuovo sito racconti la storia di “una richiesta intergalattica per la connessione”.

Francesca insegna quindi al genitore come creare un nome di dominio per la sua nuova frontiera digitale e poi li vediamo intenti a scorrere le varie opzioni dei caratteri per la loro homepage con una divertente dinamica che riprende quelle tipiche dei video TikTok del duo. Tanto che, alla fine del filmato, Francesca Scorsese si dice letteralmente pentita di aver insegnato al padre Martin il modo di parlare “dei giovani”.

