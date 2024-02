Qualche giorno fa vi abbiamo fatto vedere la lunga anteprima dello spot del Super Bowl di Squarespace, il colosso per la costruzione e l’hosting di siti web, in cui Martin Scorsese chiedeva a sua figlia Francesca di dargli una mano per la realizzazione di un sito internet. Se vi siete persi il video lo trovate in questa pagina.

Ora su YouTube è arrivato lo spot effettivo di Squarespace diretto da Martin Scorsese: per l’acclamato filmmaker si tratta di un debutto assoluto in termini di regia di un promo concepito per il Big Game. Lo spot, che trovate nella parte superiore della pagina, ci mostra un’invasione aliena della Terra tutto sommato amichevole, di cui i terrestri lì per lì non si accorgono perché distratti da altre attività, come i video dei gatti sui social. Alla fine appare con un divertente cameo anche lo stesso Martin Scorsese che ha più da ridire sul traffico che sull’arrivo degli UFO.

Anche se è il primo spot del Super Bowl diretto dal regista, non si tratta, chiaramente, della regia della sua prima pubblicità: in passato ha diretto spot per Chanel, Armani e American Express. Era già apparso nel 2019 in uno spot del Super Bowl della Coca-Cola che, però, non lo aveva visto impegnato dietro alla macchina da presa. Lo trovate qua sotto.

