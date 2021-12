L’uscita nei cinema di Matrix Resurrections, il quarto film della saga ideata nel 1999 dalle sorelle Wachowski, sta per arrivare nei cinema. Come vi avevamo anticipato qualche ora fa (ECCO TUTTI I DETTAGLI), in occasione dell’apertura delle prevendite, la Warner Bros ha pubblicato online il trailer finale della pellicola di Lana Wachowski con Keanu Reeves e Carrie Ann-Moss nuovamente nei panni di Neo e Trinity.

Il filmato, che potete trovare nella parte superiore della pagina in italiano e qua sotto in lingua originale, fornisce qualche elemento aggiuntivo rispetto al primo trailer che era stato diffuso a inizio settembre (POTETE RIVEDERLO QUI). Vi ricordiamo che Matrix Resurrections sarà nei cinema americani il prossimo 22 dicembre, in day-and-date col debutto streaming su HBO Max. In Italia, la divisione nazionale della Warner ha deciso di farlo uscire qualche giorno dopo, per la precisione il 1 gennaio del 2022.

Ecco anche il poster IMAX:

Nel cast dell’attesissima pellicola possiamo trovare i già citati Keanu Reeves (Neo) e Carrie Ann-Moss (Trinity) in aggiunta a Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson), Lambert Wilson (Il Merovingio) e nuovi ingressi come Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Christina Ricci, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

Trovate tutte le informazioni sull’attesissimo film nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate di questo trailer finale dell’attesissimo blockbuster della Warner che riporterà la celeberrima saga delle sorelle Wachowski nei cinema?

Se siete iscritti a BadTaste+ potete commentare e dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.

BadTaste è anche su Twitch!