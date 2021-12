Durante i VGA 2021 è arrivato il primo trailer di Sonic 2 il film ( che trovate in questo articolo ), ma anche la prima clip ufficiale di un film comeche è decisamente in tema con l’argomento. Ai Game Awards, oltre alla clip citata, è stato presentato anche The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, tech demo del nuovo motore grafico che può essere fruita sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X/S. La potete ammirare più in basso.

Intanto, nella clip che trovate nel player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina, Neo si trova al cospetto del nuovo Morpheus di Yahya Abdul-Mateen II e, nel momento in cui li vediamo insieme, possiamo anche capire perché, nella pellicola, sono stati inserite delle proiezioni d’immagini tratte dai vecchi film della saga. Si tratta di un espediente per risvegliare la memoria, i ricordi di Neo perché non c’è nulla come il comfort offerto da un po’ di sana nostalgia. Si tratta della conferma sostanziale a un’ipotesi che molti avevano fatto già dopo la visione del primo trailer approdato online lo scorso settembre.

Ecco, a seguire, il player dedicato a The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience:

Matrix Resurrections, il film di Lana Wachowski con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss di ritorno nei panni di Neo e Trinity, sarà nei cinema americani dal 22 dicembre, in day-amd-date con il debutto streaming su HBO Max. In Italia arriverà nei cinema a partire dal primo gennaio.

