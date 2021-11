Manca sempre meno all’uscita di, attesissimo quarto capitolo del noto franchise (che però arriverà nelle nostre sale un po’ dopo rispetto agli USA: il prossimo gennaio). L’attesa è palpabile, e la Warner Bros la alimenterà ancora di più riportando al cinema il film originale a dicembre, con un evento speciale del quale non sono ancora noti i dettagli. In Giappone però la major si è portata avanti, e per annunciare le proiezioni speciali del film del 1999 ha lanciato un nuovo spot di Matrix Resurrections, che vi mostriamo qui sopra!

Non ci sono scene inedite, se non forse qualche frame, ma è comunque un ulteriore assaggio del film dopo il primo (e unico) trailer che abbiamo analizzato nel dettaglio a settembre:

Vi ricordiamo che nel nuovo film ci saranno, oltre a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, anche Jessica Henwick (per la TV Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl – L’amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (TV Quantico), Christina Ricci (TV Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (TV Amiche per la morte – Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, Gotham per la TV).

Lana Wachowski ha diretto il film da una sceneggiatura di Wachowski & David Mitchell & Aleksander Hemon, basato sui personaggi creati dai Wachowski. Trovate maggiori informazioni su Matrix Resurrections nella nostra scheda!