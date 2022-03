È arrivato online il trailer di, il nuovo film del regista e sceneggiatore).

Protagonista della pellicola Jessie Buckley (La figlia oscura), nei panni di una donna che decide di andare in vacanza da sola nella campagna inglese dopo la morte del marito. Si ritroverà circondata da varie figure maschili interpretate tutte da Rory Kinnear: dall’uomo che le affitta casa, a un sacerdote che la accusa di avere avuto un ruolo nella morte del marito, a un bartender, a un poliziotto, a un ragazzino e così via.

“Ho scritto un film horror a basso budget ambientato nel Regno Unito,” aveva svelato il regista un paio di anni fa. “Non so se sia irrealistico o meno. Un film in questo particolare momento sembra sempre irrealistico, ma poi in qualche modo funziona.”

Potete vedere l’inquietante trailer qui sopra, a distribuire la pellicola negli Stati Uniti A24, l’uscita è prevista per il 20 maggio.

Cosa ne pensate del prossimo nuovo progetto del regista britannico? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!