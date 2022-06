La Vértice 360 Italia ha diffuso in rete il trailer italiano di Men, il nuovo film del regista e sceneggiatore Alex Garland (Ex Machina, 28 giorni dopo) in arrivo nelle nostre sale dal 25 agosto.

Protagonista della pellicola Jessie Buckley (La figlia oscura), nei panni di una donna che decide di andare in vacanza da sola nella campagna inglese dopo la morte del marito. Si ritroverà circondata da varie figure maschili interpretate tutte da Rory Kinnear: dall’uomo che le affitta casa, a un sacerdote che la accusa di avere avuto un ruolo nella morte del marito, a un bartender, a un poliziotto, a un ragazzino e così via.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

La sinossi ufficiale di Men:

Harper (Jessie Buckley) è una giovane donna sconvolta da una terribile tragedia. Per cercare un po’ di pace Harper si rifugia nella splendida e verdeggiante campagna inglese ma qualcuno (o qualcosa) nei boschi circostanti sembra perseguitarla. Quello che inizia come un’inquietudine latente si trasformerà presto in un incubo in piena regola, abitato dai suoi ricordi e dalle sue paure più oscure. Geoffrey, interpretato da Rory Kinnear, incarna tutti i demoni di Harper.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!