Ecco Midnight, il cortometraggio tratto dall’opera di Osamu Tezuka girato dal regista Takashi Miike con l’ausilio un iPhone 15 Pro.

Trovate il corto nella parte superiore della pagina e di seguito il comunicato stampa con tutte le informazioni sul progetto insieme al making of:

Nell’ambito della campagna globale Shot on iPhone, Apple ha presentato questa settimana “Midnight”, un cortometraggio girato interamente con iPhone 15 Pro. L’adattamento live-action di un manga giapponese vede il regista Takashi Miike dare vita alla storia di “Midnight”, un capolavoro nascosto del “Dio dei Manga” Osamu Tezuka, interpretato dai celebri attori Kento Kaku, Yukiyoshi Ozawa e Konatsu Kato. La potente fotocamera dell’iPhone 15 Pro cattura i magnifici e vividi colori dei paesaggi notturni di Tokyo, dando vita a un cortometraggio dinamico di 19 minuti.

Trama

“Midnight” è il nome di un tassista notturno, interpretato dal celebre attore cinematografico e televisivo Kento Kaku, che si aggira per le strade di Tokyo offrendo aiuto a chi ne ha bisogno. Midnight interviene in un conflitto tra una giovane donna, interpretata da Konatsu Kato, che fatica a rilevare l’attività di autista di camion del padre defunto e combattere una nefasta banda locale, guidata da un boss interpretato dal caratterista Yukiyoshi Ozawa. L’attore si unisce a Konatsu in un emozionante inseguimento in auto attraverso la Tokyo illuminata dai neon, mentre la aiuta a ritrovare la sua strada, il tutto ripreso esclusivamente dalla fotocamera di iPhone 15 Pro.

