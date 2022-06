In occasione di un’ospitata da Jimmy Kimmel, Mike Tyson ha commentato le vicende spiacevoli avvenute durante la Notte degli Oscar, quando Will Smith ha tirato uno schiaffo e inveito contro Chris Rock.

L’ex pugile ha definito il tutto “interessante” e poi, dopo che il conduttore ha definito il momento in questione il più sconvolgente a cui ha mai assistito sin da quando Tyson staccò un pezzo d’orecchio a Evander Holyfield, ha aggiunto:

Non so se [Will Smith] lo abbia ritenuto necessario o meno, ma se lui non è sconvolto, neanche io lo sono.

Ricordiamo che dopo le azioni di Will Smith sul palco del Dolby Theatre (dove qualche minuto più tardi ha ritirato l’Oscar come migliore attore), l’Academy lo ha bandito per 10 anni dagli Oscar. Smith ha pubblicato un lungo messaggio di scuse.