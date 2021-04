Stranger Things , Enola Holmes) è attualmente impegnata nella promozione stampa die, nel corso di un’intervista concessa a MTV che trovate nel player di YouTube qua sopra, ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato alquanto spiazzato l’intervistatore del popolare canale

Millie Bobby Brown ha difatti ammesso di non aver mai visto i film delle saghe cinematografiche più celebri in circolazione, da Star Wars a Harry Potter passando per i cinecomic dei Marvel Studios o della Warner DC Comics.

Non ho mai visto Star Wars, o un film Marvel o un film DC. Fa notizia, lo so. Non è il mio genere, ma chiaramente sarei disposta a guardarli. È che non mi è mai capitato di dirmi “Oh, adesso mi guardo questo film”. Son più da Le pagine della nostra vita, mettiamo un po’ di romanticismo nei film. Non vado pazza per gli altri generi perché già mi ci trovo dentro. Visto che sto già facendo quelle cose, mi piace guardare cose un po’ più realistiche. Oh, e non ho mai guardato Harry Potter. Ho talmente tanti amici spiazzati dalla cosa che mi dicono “Ma come” e io “Che vi devo dire?”.

Il film vedrà due delle più grandi icone nella storia del cinema, uno contro l’altro – il terrificante Godzilla e il possente Kong – mentre il genere umano assisterà in bilico. Alla regia Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”), protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Wingard dirige da una sceneggiatura di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi”). Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod e Brian Rogers, con Kenji Okuhira, Yoshimitsu Banno, Jon Jashni e Thomas Tull come produttori esecutivi. Jay Ashenfelter, Jen Conroy e Tamara Kent sono i coproduttori.

