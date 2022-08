Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo, le clip italiane del film animato

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo è arrivato nelle nostre sale, e per l’occasione la Universal ha diffuso in rete quattro clip italiane tratte dal film animato.

Potete vedere una clip nella parte superiore della pagina. Qua sotto le altre:

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo racconta le origini di Gru, il villain protagonista della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions è uno spin-off.

Vi ricordiamo che Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo è arrivato il 18 agosto nelle nostre sale.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Universal