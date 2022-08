Minions 2: come Come Gru diventa cattivissimo, il divertente trailer onesto

Screen Junkies ha realizzato un divertente trailer onesto di Minions 2: come Come Gru diventa cattivissimo, il film d’animazione targato Illumination disponibile nelle nostre sale.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo racconta le origini di Gru, il villain protagonista della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions è uno spin-off. In Italia è al cinema dallo scorso 18 agosto.

Il film è prodotto da Chris Meledandri, visionario fondatore e CEO della Illumination e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud, ed è diretto dal realizzatore della saga Kyle Balda (Cattivissimo me 3, Minions). I co-registi sono Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (I film Pets – Vita da animali).

