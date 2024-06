Prime Video ha svelato oggi il trailer di Il ministero della guerra sporca (The Ministry Of Ungentlemanly Warfare), il film di Guy Ritchie arrivata al cinema negli Stati Uniti ad aprile.

Il film, basato su documenti recentemente desecretati del Dipartimento della Guerra britannico e ispirato a fatti realmente accaduti, debutterà il 25 luglio in anteprima su Prime Video, in Italia e in Paesi selezionati nel resto del mondo.

Quanto attendete il nuovo film di Guy Ritchie?