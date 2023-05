Come promesso, è arrivato online l’epico full trailer di Mission: Impossible 7 (Dear Reckoning – Parte 1), il film in arrivo questa estate nei cinema italiani.

Assieme al trailer, la Paramount ha annunciato che il film verrà presentato in anteprima mondiale a Roma, dove si terrà la premiere a luglio.

Vi terremo aggiornati! Intanto, qui sotto potete vedere il trailer in lingua originale, un video del compositore Lorne Balfe durante la registrazione della colonna sonora, e il poster ufficiale:

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.