Si avvicina l’uscita di, che negli Stati Uniti arriverà il 4 febbraio 2022 e da noi il giorno prima, e oggi Fandango ha pubblicato la scena d’apertura del nuovo disaster movie di Roland Emmerich. Si tratta di una clip di cinque minuti che vede al centro dell’azione Patrick Wilson, Halle Berry e Frank Fiola.

Uno shuttle sta orbitando attorno alla Terra: l’astronauta Brian Harper (Wilson) discute dei testi di Africa dei Toto con il collega Alan Marcus (Fiola) e Jo Fowler (Berry), un richiamo non troppo celato a Gravity ovviamente. Improvvisamente l’astronave e il suo equipaggio (Harper e Marcus sono all’esterno) vengono investiti da una nuvola nera che quasi li uccide. La nuvola sembra arrivare dalla Luna, che apparentemente si è “risvegliata”.

Ricordiamo che nel trailer il personaggio interpretato da Donald Sutherland svelava che la ragione dietro al disastro si cela dietro un oscuro segreto, una cospirazione governativa:

A scuola vi hanno insegnato che l’Apollo 11 perse i contatti con il mondo per due minuti. Non è vero. Quel giorno scoprirono qualcosa che decisero di tenere nascosto per 50 anni. E ora è troppo tardi per fermarlo.

Una misteriosa forza che lentamente devia la luna dalla sua orbita attorno alla Terra, portandola inevitabilmente in rotta di collisione con il nostro pianeta, con il rischio di porre fine alla vita così come la conosciamo. Una squadra “alla buona” deciderà di tentare l’impossibile con una missione nello spazio per atterrare sulla luna e salvare la Terra dalla distruzione.

Il film è diretto da Emmerich ed è prodotto e finanziato in maniera indipendente come Midway, su una sceneggiatura scritta insieme ai suoi co-sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen. Emmerich non è un novellino del genere, essendo stato al timone di film come Independence Day, L’alba del giorno dopo, Independence Day – Rigenerazione e Stargate.

Nel cast troviamo Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Eme Ikwuakor, Charlie Plummer, Donald Sutherland, Carolina Bartczak, Maxim Roy, Michael Peña, Stephen Bogaert, Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert.

