Manca un mese all’uscita dinegli Stati Uniti, e così il nuovo disaster movie dioggi si mostra nel nuovo, spettacolare full trailer tutto incentrato sui tre protagonisti Halle Berry, Patrick Wilson e soprattutto… John Bradley!

La storia inizia quando alcuni scienziati si rendono conto che una misteriosa forza lentamente devia la luna dalla sua orbita attorno alla Terra, portandola inevitabilmente in rotta di collisione con il nostro pianeta, con il rischio di porre fine alla vita così come la conosciamo. Tra questi scienziati, appunto, John Bradley che insieme a Wilson e Berry formerà una squadra “alla buona” per tentare l’impossibile: atterrare sulla luna e salvare la Terra dalla distruzione fermando gli… invasori.

Il trailer spara tutte le cartucce possibili e immaginabili per ricordarci che non andremo a vedere Don’t Look Up, ma un disaster movie di Roland Emmerich, e così ecco i mari che si sollevano e travolgono le città, corse a tutto spiano in automobile su strade che si sollevano da terra e, addirittura, battaglie nello Spazio. Potete vederlo qui sopra!

Ecco anche il nuovo poster IMAX:

Il film è diretto da Emmerich ed è prodotto e finanziato in maniera indipendente come Midway, su una sceneggiatura scritta insieme ai suoi co-sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen. Emmerich non è un novellino del genere, essendo stato al timone di film come Independence Day, L’alba del giorno dopo, Independence Day – Rigenerazione e Stargate.

Nel cast troviamo anche Eme Ikwuakor, Charlie Plummer, Donald Sutherland, Carolina Bartczak, Maxim Roy, Michael Peña, Stephen Bogaert, Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert.

