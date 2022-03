La Warner Bros. ha diffuso in rete il primo trailer di, film con protagonisti(Riverdale) ediretto da Christopher Winterbauer in arrivo in esclusiva su HBO Max.

Il lungometraggio segue la storia di Sophie (Lana Condor), una ventenne, che come tanti ragazzi della sua età, si ritrova davanti ad una scelta. Il suo fidanzato di lunga data Calvin (Mason Gooding) si è trasferito con la famiglia fuori città e ha trovato lavoro. Poi c’è Walt (Cole Sprouse), che si dovrà confrontare con altre scelte, ma non così tante. È abbastanza soddisfatto dal suo lavoro di assistente barista e della sua esistenza solitaria. Fino a quando non incontra Ginny (Emily Rudd). Trascorrendo molto tempo con lei il ragazzo pensa che sia la ragazza giusta. Ma anche Ginny sta per intraprendere una nuova vita.

Del cast fanno parte anche Mason Gooding, Emily Rudd e Zach Braff. Il film sarà disponibile in streaming HBO Max il 31 marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

