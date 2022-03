La Sony ha diffuso online una nuova featurette di, il cinecomic con protagonista Jared Leto in arrivo a fine marzo nelle nostre sale.

Nella featurette in questione, intitolata “Univere”, lo stesso Leto parla del personaggio ma anche della possibilità che Morbius incontri altri villain dell’UCM:

Morbius è ed è sempre stato uno straordinario personaggio nella tradizione Marvel. C’è molto mistero intorno a lui, non è un personaggio che ha già avuto un film tutto suo. C’è un intero mondo da scoprire. Nella versione cinematografica di Morbius fa parte di un universo molto più ampio. Il multiverso si è ufficialmente aperto e ci sono svariate tipologie di opportunità per far incontrare i villain tra loro.