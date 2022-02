A circa un mese dall’uscita di, il cinecomic Sony con Jared Leto, è giunto il momento di dare uno sguardo finale alla pellicola.

La Sony ha oggi annunciato che l’ultimo sguardo ufficiale al film sarà rivelato lunedì prossimo. Nell’attesa qui in alto potete ammirare una featurette sottotitolata in italiano intitolata “La storia di Morbius” in cui si vedono un mucchio di scene inedite dal film.

Il film, dopo aver subito l’ennesimo rinvio qualche settimana fa, arriverà nei cinema italiani il prossimo 31 marzo.

Quanto attendete di Morbius? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire BadTaste anche su Twitch!