Online sono approdati dei nuovi video relativi a Mortal Kombat 1, titolo videoludico in uscita a settembre.

Nel primo video, che trovate nella parte superiore della pagina, viene annunciato che Megan Fox presterà la propria voce e il proprio aspetto al personaggio giocabile di Nitara.

Mentre nel secondo viene annunciata la skin di Jean-Claude Van Damme.

Qua sotto i comunicati stampa ufficiali:

WARNER BROS. GAMES ANNUNCIA CHE MEGAN FOX SARÀ NITARA IN MORTAL KOMBAT 1

La voce e l’aspetto dell’attrice saranno utilizzati per il nuovo personaggio giocabile del videogioco

Warner Bros. Games ha annunciato che l’attrice Megan Fox presterà la propria voce e il proprio aspetto al personaggio giocabileNitara in Mortal Kombat 1, l’ultimo capitolo dell’acclamato franchise di videogiochi sviluppato dai NetherRealm Studios, disponibile dal 19 settembre.

“Sono cresciuta giocando a Mortal Kombat, non riesco ancora a credere che darò la voce a un personaggio del nuovo gioco”, ha dichiarato Megan Fox. “È un onore far parte di uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi”.

Per l’occasione è stato realizzato un nuovo trailer, nel quale si presenta Nitara, ultimo lottatore di Mortal Kombat 1, ed è presente un’anteprima del gameplay e degli elementi della storia legati all’eroina vampira: giunta dal reame oscuro e desolato di Vaeternus,Nitara lotta per proteggere la razza di vampiri a cui appartiene e utilizza i suoi feroci artigli, le zanne affilate come rasoi e le capacità di volo per eliminare gli avversari che incontra.

IL NUOVO TRAILER DI MORTAL KOMBAT 1 MOSTRA UN’ANTEPRIMA DELLA SKIN DI JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Warner Bros. Games ha mostrato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 in cui si può vedere un’anteprima dell’attore e artista marziale Jean-Claude Van Damme (Bloodsport, Kickboxer) presente nel gioco. Il video presenta il gameplay in cui ritroviamo la voce e l’aspetto della star del cinema, incluso come parte della skin del personaggio giocabile Johnny Cage.

La skin Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (disponibile al lancio) è compresa nel Kombat Pack insieme all’accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili come contenuti scaricabili (DLC), Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man e Patriota (tutti disponibili dopo il lancio), e a cinque nuovi combattenti Kameo (disponibili dopo il lancio). Il Kombat Pack è già disponibile per il preordine come parte di Mortal Kombat 1 Premium Edition e Kollector’s Edition.

