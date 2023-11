E disponibile online la prima clip tratta da Napoleon, il kolossal di Ridley Scott prodotto dalla Apple che sarà nei cinema dal 23 novembre con Sony Pictures prima di approdare in streaming esclusivo su Apple TV+ in una data ancora da stabilire.

L’estratto, che potete trovare nella parte superiore di questa pagina, è dedicato alla leggendaria Battaglia di Austerlitz, quella che viene ricordata come il più grande successo militare di Napoleone.

Napoleon: la trama

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Il film sarà nei cinema italiani dal 23 novembre con Sony Pictures ed Eagle Pictures poi, in una data ancora non stabilità, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+.

