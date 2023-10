“Quando fai un film con Joaquin, prende vita. Si evolve in Napoleone Bonaparte”: a parlare è Ridley Scott, che assieme a Vanessa Kirby commenta in una featurette il coinvolgimento assoluto di Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone nell’omonimo film in uscita a novembre in tutto il mondo.

Potete vedere il video qui sopra!

GUARDA – Il trailer italiano

Diretto da Ridley Scott, da una sceneggiatura di David Scarpa, Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Il cast di Napoleon, in aggiunta a Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, comprende anche Tahar Rahim, Youssef Kerkour, John Hollingworth, Edouard Philipponnat e Alfredo Tavares.

Napoleon arriverà nei cinema statunitensi il 22 novembre, nelle sale italiane il 23 novembre, poi approderà su Apple TV+.

