Francesco Alò ci parla nella sua video recensione di Nata per te, il film di Fabio Mollo tratta dal libro di Luca Mercadante e Luca Trapanese, con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Giuseppe Pirozzi, Silvio Minichiello e con Antonia Truppo e con la partecipazione speciale di Iaia Forte, al cinema dal 5 ottobre.

NATA PER TE: LA TRAMA

Nata per te è la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.

Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba.

Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di...