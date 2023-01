Netflix ha annunciato oggi la lineup ufficiale dei principali film originali che lancerà in streaming nel corso del 2023: si tratta di 49 pellicole, molti dei quali sono titoli attesissimi come The Mother con Jennifer Lopez, The Killer di David Fincher, Rebel Moon di Zack Snyder, Lift di F. Gary Gray, Leave the World Behind di Sam Esmail, Pain Hustlers di David Yates, They Cloned Tyrone con Jamie Foxx, il sudcoreano Jung_E ma anche Maestro di Bradley Cooper, Tyler Rake 2 con Chris Hemsworth, Murder Mystery 2 con Adam Sandler e Jennifer Aniston, Heart of Stone con Gal Gadot, Damsel con Millie Bobby Brown, Luther: the Fallen Sun con Idris Elba, e ancora A Family Affair con Nicole Kidman e Zac Efron. La cifra è inferiore agli 86 titoli annunciati nella lineup del 2022, peraltro nove di quei film sono slittati nella lineup di quest’anno.

Il video che vedete in testa all’articolo contiene 16 film “da non perdere”: Netflix sottolinea che altre pellicole non ancora annunciato arriveranno sul servizio quest’anno.

Ecco la lista con le date e le nuove immagini, dove disponibili.

Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker (disponibile)

Dopo aver perso il suo amato cane sul sentiero degli Appalachi, un giovane intraprende con il padre la disperata missione di ritrovarlo prima che sia troppo tardi. Basato su un’incredibile storia vera di umanità ed eroismo quotidiano.

DIRECTOR: Stephen Herek

CAST: Rob Lowe, Johnny Berchtold, Kimberly Williams-Paisley, Nick Peine

JUNG_E (20 gennaio)

In questo avvincente thriller di fantascienza, gli umani sono fuggiti dalla Terra devastata da drastici cambiamenti climatici. Per porre fine alla guerra scoppiata nei rifugi, il cervello della leggendaria mercenaria Yun Jung-yi è clonato dagli scienziati che tentano di sviluppare un robot da combattimento controllato dall’intelligenza artificiale.

DIRECTOR: Yeon Sang-ho

CAST: Kim Hyun-joo

You People (27 gennaio)

In questa commedia di Kenya Barris, una nuova coppia e le rispettive famiglie si trovano alle prese con l’amore moderno e le dinamiche domestiche tra scontri culturali, aspettative della società e differenze generazionali.

DIRECTOR: Kenya Barris

CAST: Jonah Hill, Lauren London, David Duchovny, Nia Long, Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage, Mike Epps, Emily Arlook, Alani La La Anthony, Bryan Greenberg with Julia Louis-Dreyfus and Eddie Murphy

Pamela, a love story (31 gennaio)

An intimate and humanizing portrait of one of the world’s most famous blonde bombshells, Pamela, a love story, follows the trajectory of Pamela Anderson’s life and career from smalltown girl to international sex symbol, actress, activist, and doting mother.

DIRECTOR: Ryan White

PRODUCERS: Jessica Hargrave, Brandon Thomas Lee, Julia Nottingham Garbus, Jon Bardin, Nell Constantinople

True spirit (3 febbraio)

Quando Jessica Watson decide di diventare la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, deve superare le proprie grandi paure mentre naviga tra le più pericolose tratte oceaniche del mondo. Da una storia vera.

DIRECTOR: Sarah Spillane

CAST: Teagan Croft, Cliff Curtis, Bridget Webb, Vivien Turner, Stacy Clausen, Todd Lasance, with Josh Lawson and Anna Paquin

Bill Russell: Legend (3 febbraio)

Documentario sulla vita della leggenda dell’NBA.

DIRECTOR: Sam Pollard

Da me o da te (10 febbraio)

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei adora fare la solita routine con il figlio a Los Angeles, lui vive di cambiamenti a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.

DIRECTOR: Aline Brosh McKenna

CAST: Reese Witherspoon, Ashton Kutcher, Jesse Williams, Zoë Chao, Welsey Kimmel, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby, Vella Lovell, with Tig Notaro and Steve Zahn

Un fantasma in casa (24 febbraio)

Kevin e la sua famiglia diventano celebri all’improvviso sui social dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest che infesta la loro nuova casa. Ma quando infrangono le regole per indagare sul misterioso passato dello spettro, Kevin ed Ernest entrano nel mirino della CIA.

DIRECTOR:Christopher Landon

CAST: David Harbour, Jahi Di’Allo Winston, Tig Notaro, Erica Ash, Jennifer Coolidge, and Anthony Mackie

Luther: The Fallen Sun. Idris Elba as John Luther in Luther: The Fallen Sun. Cr. John Wilson/Netflix © 2023

Luther: verso l’inferno (10 marzo)

In Luther: Verso l’inferno, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk.

DIRECTOR: Jamie Payne

CAST: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley

THE MAGiCIAN’S ELEPHANT – When Peter (voiced by Noah Jupe), who is searching for his long-lost sister named Adel (voiced by Pixie Davies), crosses paths with a fortune teller in the market square, there is only one question on his mind: is his sister still alive? The answer, that he must find a mysterious elephant and the magician (voiced by Benedict Wong) who will conjure it, sets Peter off on a harrowing journey to complete three seemingly impossible tasks that will change the face of his town forever. The Magician’s Elephant is based on Two-time Newbery Award winning author Kate DiCamillo’s classic novel. Cr: Netflix © 2022

L’elefantessa del mago (17 marzo)

Mentre è alla ricerca della sorella Adele (con la voce nell’originale di Pixie Davies) che non vede da tempo, Peter (con la voce nell’originale di Noah Jupe) si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l’unica cosa che vuole chiederle è se sua sorella è ancora viva. Lei gli risponde che dovrà trovare un misterioso elefante e il mago (con la voce nell’originale di Benedict Wong) che lo farà apparire. Peter intraprende quindi uno straziante percorso per completare tre incarichi all’apparenza impossibili che trasformeranno per sempre l’aspetto della sua città e gli faranno vivere un’avventura irripetibile. “L’elefantessa del mago” è tratto dal romanzo di Kate DiCamillo, vincitrice di due Newbery Award.

DIRECTOR: Wendy Rogers

CAST: Sian Clifford, Pixie Davies, Natasia Demetriou, Dawn French, Brian Tyree Henry, Noah Jupe, Aasif Mandvi, Mandy Patinkin, Miranda Richardson, Cree Summer, Lorraine Toussaint, Benedict Wong

Murder Mystery 2. (L-R) Jennifer Aniston as Audrey Spitz and Adam Sandler as Nick Spitz in Murder Mystery 2. Cr. Scott Yamano/Netflix © 2022.

Murder Mystery 2 (31 marzo)

Nick e Audrey Spitz sono ormai detective a tempo pieno, anche se la loro agenzia privata fatica a decollare, quando si trovano improvvisamente alle prese con un sequestro internazionale: il maragià loro amico è infatti rapito durante il proprio lussuoso matrimonio.

DIRECTOR: Jeremy Garelick

CAST: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Adeel Akhtar, John Kani, Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Annie Mumolo, Zurin Villanueva

Guida turistica per innamorarsi (27 aprile)

Dopo una separazione inaspettata, una dirigente del settore turistico (Rachael Leigh Cook) accetta l’incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l’industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l’itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita (Scott Ly) per esplorare la vita e l’amore allontanandosi dal tragitto prestabilito.

DIRECTOR: Steven K. Tsuchida

WRITER: Eirene Tran Donohue

PRODUCERS: Rachael Leigh Cook, Joel S. Rice for Muse Entertainment

EXECUTIVE PRODUCERS: Jim Head for Head First Productions and Lydia Storie for Muse Entertainment

CAST: Rachael Leigh Cook, Scott Ly, Missi Pyle, Ben Feldman, Glynn Sweet, Alexa Povah, Jacqueline Correa, Nondumiso Tembe, Andrew Barth Feldman, Morgan Dudley, Quinn Trúc Trần, Nsưt Lê Thiện

The Mother. L-R: Niki Caro (Director) and Jennifer Lopez in The Mother. Cr. Ana Carballosa/Netflix.

The Mother (12 maggio)

Una letale assassina esce dal suo nascondiglio per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima.

DIRECTOR: Niki Caro

CAST: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci, Lucy Paez

Extraction 2. (Pictured) Chris Hemsworth as Tyler Rake in Extraction 2. Cr. Jason Boland/Netflix © 2021

Tyker Rake 2 (16 giugno)

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

DIRECTOR: Sam Hargrave

CAST: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili

They Cloned Tyrone – (L-R) Jamie Foxx (Producer) as Slick Charles, Teyonah Parris as Yo-Yo and John Boyega as Fontaine in They Cloned Tyrone. Cr. Parrish Lewis/Netflix © 2022

They Cloned Tyrone (21 luglio)

In questo giallo pulp, una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (Boyega, Foxx e Parris) sulle tracce di un terribile complotto governativo.

DIRECTOR: Juel Taylor

CAST: John Boyega, Jamie Foxx, Teyonah Parris

Heart of Stone – Gal Gadot as Rachel Stone in Heart Of Stone. Cr. Robert Viglasky/Netflix © 2023

Heart of Stone (11 agosto)

Rachel Stone (Gal Gadot) è un’agente dell’intelligence, l’unica donna che si frappone tra la sua potente organizzazione di pace globale e la perdita del suo asset più prezioso e pericoloso.

DIRECTOR: Tom Harper

CAST: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready

LIFT – (L to R) YunJee Kim as Mi-Su, Billy Magnussen as Magnus, Úrsula Corberó as Camila, Kevin Hart as Cyrus, Gugu Mbatha-Raw as Abby and Vincent D’Onofrio as Denton in Lift. Cr. Christopher Barr/Netflix © 2023.

Lift (25 agosto)

Una banda internazionale di rapinatori è reclutata per prevenire un attacco terroristico e deve mettere a segno il colpo su un aereo in volo.

DIRECTOR: F. Gary Gray

CAST: Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Úrsula Corberó, Billy Magnussen, Jacob Batalon, with Jean Reno and Sam Worthington

Damsel. Millie Bobby Brown as Elodie. Cr. John Wilson / Netflix © 2023

Damsel (13 ottobre)

DIRECTOR: Juan Carlos Fresnadillo

CAST: Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter, and Shohreh Aghdashloo

Pain Hustlers (L-R) Chris Evans as Brenner, Andy Garcia as Neel and Emily Blunt as Liza in Pain Hustlers. Cr. Brian Douglas/Netflix © 2023.

Pain Hustlers (27 ottobre)

Dopo aver perso il lavoro, un’operaia accetta un lavoro in una start-up farmaceutica sull’orlo del fallimento per mantenere la figlia, ma si ritrova coinvolta in pericolose attività illegali.

DIRECTOR: David Yates

CAST: Emily Blunt, Chris Evans, Andy Garcia, Catherine O’Hara, Jay Duplass, Brian d’Arcy James and Chloe Coleman

The Killer (10 novembre)

DIRECTOR: David Fincher

SCREENPLAY BY: Andrew Kevin Walker Based on the graphic novel series “The Killer” written by Alexis Nolent (a.k.a Matz) and illustrated by Luc Jacamon, originally published in the French language by Editions Casterman

CAST: Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte and Tilda Swinton

A Family Affair. Nicole Kidman as Brooke Harwood, Zac Efron as Chris Cole, and Joey King as Zara Ford. Cr. Tina Rowden / Netflix © 2023

A Family Affair (17 novembre)

DIRECTOR: Richard LaGravenese

CAST: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy and Kathy Bates

LEO – (Pictured) Leo (voiced by Adam Sandler). Cr: Netflix © 2023.

Leo (22 novembre)

Una commedia musicale animata sull’ultimo anno di una scuola elementare vista attraverso gli occhi dell’animale di una classe. Adam Sandler interpreta una lucertola di 74 anni di nome Leo.

DIRECTORS: Robert Smigel, Robert Marianetti, David Wachtenheim

CAST: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander, Rob Schneider, Sadie Sandler, Sunny Sandler, Jackie Sandler, Heidi Gardner, Nick Swardson, Nicholas Turturro, Robert Smigel, Jo Koy, Stephanie Hsu

LEAVE THE WORLD BEHIND (2023)

Mahershela Ali as G.H., Myha’la Herrold as Ruth, Julia Roberts as Amanda and Ethan Hawke as Clay

CR: JoJo Whilden

Leave the World Behind (8 dicembre)

BASED ON THE NOVEL: “Leave the World Behind” by Rumaan Alam

DIRECTOR: Sam Esmail

CAST: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans and Kevin Bacon

REBEL MOON. Sofia Boutella stars as Kora, the reluctant hero from a peaceful colony who is about to find she’s her people’s last hope, in Zack Snyder’s REBEL MOON. Cr. Clay Enos/Netflix © 2023

Rebel Moon (22 dicembre)

DIRECTOR: Zack Snyder

CAST: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, with Charlie Hunnam and Anthony Hopkins as the voice of “Jimmy”. Also starring Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Alfonso Herrera, Stuart Martin, Staz Nair, Sky Yang, Rhian Rees, E. Duffy, Charlotte Maggi

CHUPA (primavera 2023)

DIRECTOR: Jonás Cuarón

SCREENPLAY BY: Sean Kennedy Moore & Joe Barnathan & Marcus Rinehart

STORY BY: Sean Kennedy Moore & Joe Barnathan & Marcus Rinehart & Brendan Bellomo

PRODUCERS: Chris Columbus, Mark Radcliffe, Michael Barnathan

EXECUTIVE PRODUCERS: G. Mac Brown, Anna Barnathan Barry, Brendan Bellomo

CAST: Demián Bichir, Evan Whitten, Christian Slater, Ashley Ciarra, Nickolas Verdugo, Adriana Paz, Gerardo Taracena, Julio Cesar Cedillo

Kill Boksoon (primavera 2023)

DIRECTOR: Byun Sung-hyun

CAST: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Kim Si-A, Esom, Koo Kyo-hwan

La felicità per principianti (estate 2023)

Helen si è sempre tenuta il più possibile lontana dai rischi. Appena divorziata decide di partecipare a un corso di sopravvivenza con un eccentrico gruppo di sconosciuti per affrontare “l’avventura di una vita”, con la speranza di voltare pagina… e tornare ad amare.

DIRECTOR: Vicky Wight

CAST: Ellie Kemper, Luke Grimes, Nico Santos, Blythe Danner, Ben Cook, Shayvawn Webster, Esteban Benito, Gus Birney, Julia Shiplett

The Perfect Find (estate 2023)

DIRECTOR: Numa Perrier

CAST: Gabrielle Union, Keith Powers, Aisha Hinds, DB Woodside, Janet Hubert, Alani “La La” Anthony and Gina Torres

LOVE AT FIRST SIGHT (settembre 2023)

DIRECTOR: Vanessa Caswill

CAST: Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Sally Phillips

NYAD (autunno 2023)

DIRECTOR: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin

CAST: Annette Bening, Jodie Foster, Rhys Ifans, Ethan Jones Romero, Luke Cosgrove, Jenna Yi, Eric T. Miller

Players (autunno 2023)

DIRECTOR: Trish Sie

CAST: Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis, Joel Courtney, Liza Koshy, Augustus Prew

Spaceman (autunno 2023)

In missione ai confini della galassia sulle tracce di una misteriosa e antica polvere, un astronauta scopre che la sua vita sulla Terra è andata in pezzi. Si rivolge allora all’unica voce che può aiutarlo a rimetterli insieme e che appartiene a una creatura della notte dei tempi nascosta nelle ombre della sua astronave.

BASED ON THE NOVEL:“Spaceman Of Bohemia” by Jaroslav Kalfar

DIRECTOR: Johan Renck

CAST: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayyar

The Archies (2023)

DIRECTOR: Zoya Akhtar

CAST: Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda and Vedang Raina

COUNTRY OF ORIGIN: India

Best. Christmas. Ever (2023)

Come ogni altro Natale, Jackie (Brandy Norwood) invia un’arrogante newsletter per le feste che fa sentire la sua vecchia compagna di università Charlotte (Heather Graham) completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte, suo marito Rob (Jason Biggs) e famiglia arrivano a casa di Jackie e del marito Valentino (Matt Cedeño), Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare. Ma quando cerca insistentemente di screditare Jackie, Charlotte rischia di rovinare Natale per entrambe le famiglie e deve unire le forze con la vecchia amica per rimediare al danno.

DIRECTOR: Mary Lambert

CAST: Heather Graham, Brandy Norwood, Matt Cedeño and Jason Biggs

Carico Sconosciuto (2023)

Nel primo film d’azione Netflix brasiliano, Roger (Thiago Martins) è un pilota di camion da corsa che inizia a guidare per conto di una banda di rapinatori per non perdere la sua squadra. Una volta entrato nel mondo della criminalità, dovrà lottare duramente per uscirne. Il cast include tra gli altri anche Sheron Menezes nei panni della pilota professionista Rainha, oltre a Raphael Logam, Milhem Cortaz, Evandro Mesquita e Paulinho Vilhena.

DIRECTOR: Tomás Portella

CAST: Thiago Martins, Sheron Menezzes, Raphael Logam, Milhem Cortaz, Evandro Mesquita, Paulinho Vilhena

COUNTRY OF ORIGIN: Brazil

Chakda ‘Xpress (2023)

Jhulan Goswami è una delle pacer più veloci della storia mondiale del cricket e questo film ne segue il glorioso percorso mentre si fa strada per realizzare il sogno di praticare lo sport che ama, nonostante gli innumerevoli ostacoli posti dalle politiche misogine.

DIRECTOR: Prosit Roy

CAST: Anushka Sharma, Renuka Shahane, Anshul Chauhan, Kaushik Sen, Mahesh Thakur

COUNTRY OF ORIGIN: India

Chicken Run: Dawn of the Nugget (2023)

Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra completo. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

DIRECTOR: Sam Fell

CAST: Thandiwe Newton, Zachary Levi, Bella Ramsey, Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson, Josie Sedgwick-Davies, David Bradley, Romesh Ranganathan, Daniel Mays and Nick Mohammed

Choose Love (2023)

Cami Conway ha una vita perfetta. Ha il lavoro che vuole e si sta avviando al fidanzamento, al matrimonio e ai figli con il suo stupendo ragazzo Paul. Eppure, manca qualcosa… Cami si trova davanti un caleidoscopio di scelte allettanti ma difficili: dai seri dilemmi etici alle decisioni più frivole tipo “Obbligo o verità”. Le sue scelte dipendono interamente da te. Sì, sono proprio gli spettatori a decidere! Ma attenzione, le cose potrebbero non andare come pensi…

DIRECTOR: Stuart McDonald

CAST: Laura Marano, Avan Jogia, Jordi Webber and Scott Michael Foster

The Deepest Breath (2023, premiere al Sundance)

DIRECTOR: Laura McGann

Maestro (2023)

La vita di Leonard Bernstein

DIRECTOR: Bradley Cooper

PRODUCERS: Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Bradley Cooper, Fred Berner, Amy Durning

CAST: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer, Sarah Silverman

Monkey Man (2023)

DIRECTOR: Dev Patel

CAST: Dev Patel, Sharlto Copley

THE MONKEY KING – The Monkey King is an action- packed family comedy that follows a monkey and his magical fighting Stick as they team up on an epic quest where they must go head to head against gods, demons, dragons, and the greatest enemy of all, Monkey’s own ego! Cr: Netflix © 2022

The Money King (2023)

DIRECTOR: Anthony Stacchi

CAST: Jimmy O. Yang, Bowen Yang, Jolie Hoang-Rappaport, Jo Koy, Ron Yuan, Hoon Lee, Stephanie Hsu, Andrew Pang, Andrew Kishino, Jodi Long, James Sie and BD Wong

Nimona (2023)

Un cavaliere è accusato di un crimine che non ha commesso, mentre l’unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è anche il mostro che ha giurato di uccidere: l’adolescente mutaforma Nimona. Ambientata in un mondo tecno-medievale mai visto prima nell’animazione, questa storia racconta delle etichette che diamo alle persone e della mutaforma che vuole essere libera da ogni definizione.

DIRECTORS: Nick Bruno and Troy Quane

CAST: Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed, Eugene Lee Yang

The Out-Laws (2023)

DIRECTOR: Tyler Spindel

CAST: Adam Devine, Pierce Brosnan, Ellen Barkin, Nina Dobrev, Michael Rooker, Poorna Jagannathan, Julie Hagerty, Richard Kind, Lil Rel Howery, Blake Anderson

Reptile (2023)

In seguito al brutale omicidio di una giovane agente immobiliare un tenace detective cerca di risolvere un caso in cui niente è come sembra, frantumando nel frattempo le illusioni della propria vita.

DIRECTOR: Grant Singer

CAST: Benicio Del Toro, Justin Timberlake, Eric Bogosian, Alicia Silverstone, Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, Ato Essandoh, Michael Carmen Pitt, Karl Glusman, Matilda Lutz

Rustin (2023)

Bayard Rustin, il geniale stratega e consulente stretto di Martin Luther King, Jr. che ha organizzato l’importante marcia del 1963 a Washington, ha dedicato la sua vita alla ricerca instancabile della parità etnica, dei diritti umani e della democrazia globale, ma è stato completamente cancellato dal movimento per i diritti civili che ha contribuito a creare perché era un uomo nero dichiaratamente gay. Diretto da George C. Wolfe e interpretato da Colman Domingo (premiato ai Tony e candidato agli Emmy), Rustin illustra la vita di questo eroe misconosciuto, un uomo il cui significativo apporto ha cambiato il corso della storia. Il film è prodotto dal premio Oscar Bruce Cohen e da Tonia Davis di Higher Ground, e vanta un cast stellare che comprende Chris Rock, Glynn Turman, Jeffrey Wright e Audra McDonald.

DIRECTOR: George C. Wolfe

CAST: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman, Audra McDonald, Aml Ameen, Gus Halper, Johnny Ramey, CCH Pounder, Michael Potts, Carra Patterson, Adrienne Warren, Bill Irwin, Da’Vine Joy Randolph, Jeffrey Wright, Lilli Kay, Jordan-Amanda Hall, Jakeem Dante Powell, Ayana Workman, Grantham Coleman, Jamilah Nadege Rosemond, Jules Latimer, Maxwell Whittington-Cooper, Frank Harts, Kevin Mambo

Shirley (2023)

Shirley è un ritratto intimo della rivoluzionaria icona politica Shirley Chisholm, prima deputata e donna nera candidata alla presidenza degli Stati Uniti, che prende in esame anche il prezzo che ha dovuto pagare. Questo film racconta le vicende della dirompente e storica campagna presidenziale di Chisholm tramite conversazioni esaurienti ed esclusive con famiglia, amici e con chi la conosceva meglio.

DIRECTOR: John Ridley

CAST: Regina King, Lucas Hedges, Christina Jackson, Michael Cherrie, Dorian Missick, Amirah Vann, W. Earl Brown, with André Holland and Terrence Howard

Film senza titolo di Wes Anderson tratto dai racconti di Roald Dahl (2023)

DIRECTOR: Wes Anderson

CAST: Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Sir Ben Kingsley, Richard Ayoade, Rupert Friend, Asa Jennings

Victim/Suspect (2023, premiere al Sundance)

DIRECTOR: Nancy Schwartzman